Сирський оцінив ситуацію на Бахмутському напрямку

Командувач сухопутних військ Олександр Сирський знову побував на Бахмутському напрямку.
За підсумками візиту він заявив, що триває найінтенсивніша фаза боїв за місто та ситуація стабільно-важка, т.к. попри втрати противник продовжує наступ.
“Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд”, – повідомив Сирський.
Минулого тижня він натякнув на те, що ЗСУ мають намір перейти у контрнаступ під Бахмутом.
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