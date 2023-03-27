Політика

Сирський оцінив ситуацію на Бахмутському напрямку

27 Березня 2023 09:59
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Командувач сухопутних військ Олександр Сирський знову побував на Бахмутському напрямку.

За підсумками візиту він заявив, що триває найінтенсивніша фаза боїв за місто та ситуація стабільно-важка, т.к. попри втрати противник продовжує наступ.

“Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд”, – повідомив Сирський.

Минулого тижня він натякнув на те, що ЗСУ мають намір перейти у контрнаступ під Бахмутом.


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