Сирський обговорив із британським колегою можливості ураження російських об’єктів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

За словами Сирського, британська сторона зараз опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Також під час розмови йшлося про постачання техніки та озброєння, підготовку військових і підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

“Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів”, – додав головком.