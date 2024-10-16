Політика

Сирський обговорив із британським колегою можливості ураження російських об’єктів
16 Жовтня 2024 09:28
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війна, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном.

За словами Сирського, британська сторона зараз опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. Також під час розмови йшлося про постачання техніки та озброєння, підготовку військових і підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

“Звернув увагу мого британського колеги на цинічні порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, ракетно-авіаційні удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів”, – додав головком.


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