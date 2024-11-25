Суспільство

Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
25 Листопада 2024 10:29
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армія, мобілізація, сирський
Ілюстративне фото / Сухопутні війська ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зобов’язав кожного командира бригади організувати штатний підрозділ рекрутингу для залучення добровольців.  

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців”, – йдеться у повідомленні.

Це стало можливим завдяки змінам, внесеним 1 жовтня 2024 року до постанови Уряду № 560. Згідно з цією постановою, командири мають право приймати добровольців напряму до військових частин, минаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

До таких нововведень у Збройних Силах функціонували рекрутингові центри в окремих родах військ, таких як Сухопутні війська, Військово-Морські Сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій та Сили територіальної оборони.


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