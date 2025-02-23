Політика

Сирський на форумі “Україна. Рік 2025”: Наше завдання — воювати та бити ворога
23 Лютого 2025 17:04
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Олександр Сирський на форумі «Україна. Рік 2025» / Фото @osirskiy
Олександр Сирський на форумі «Україна. Рік 2025» / Фото @osirskiy

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив в онлайн-форматі на форумі «Україна. Рік 2025», що відбувся напередодні третіх роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну та через 11 років після початку російської агресії, з окупації Криму.

Він підкреслив, що кінцева мета агресора залишалася незмінною — захоплення всієї України. Зараз Росія прагне відтіснити українські підрозділи з східних та південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Однак, навіть через три роки війни, ці плани залишаються нереалізованими.

«Наше завдання — воювати та бити ворога. І ми це завдання виконуємо», — наголосив Сирський, відзначивши високий рівень стійкості та самопожертви українських військових, які є надійним щитом демократичного світу.

Він також висловив подяку західним партнерам за їхню підтримку, зокрема за поставки зброї, бронетехніки, боєприпасів та іншого озброєння, що допомагає на полі бою. Однак Сирський не приховував, що ситуація з постачанням залишається складною, і висловив сподівання на ухвалення необхідних рішень щодо забезпечення Сил оборони критично важливою технікою.

Головнокомандувач також підкреслив важливість адаптації до умов сучасної високотехнологічної війни, посилення армії зсередини та генерації ефективних асиметричних рішень. Зокрема, Сирський зазначив, що українські війська утримують сотні квадратних кілометрів на Курщині, нарощують використання безпілотних систем і здійснюють удари вглиб території ворога (Deep Strike).

Завершуючи виступ, Сирський запевнив, що незважаючи на нові виклики, Україна має боєздатну армію, яка продовжує боротьбу за справедливий мир.


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