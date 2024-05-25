Політика

Сирський і Умеров провели телефону розмову з командуванням НАТО щодо посилення ППО

25 Травня 2024 10:23
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україна, нато
Борт самохідної зенітної установки “Gepard” з позначками про збиття двох російських ракет та чотирьох безпілотників Shahed. Травень 2023 / Фото CNN

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністром оборони Рустемом Умєровим провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та Командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

За словами Сирського, передусім йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.

“Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України”, – написав Головнокомандлувач ЗСУ в соцмережі.


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