Сирський і Умеров провели телефону розмову з командуванням НАТО щодо посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністром оборони Рустемом Умєровим провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та Командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

За словами Сирського, передусім йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.

“Окремо говорили про посилення протиповітряної оборони як на лінії зіткнення, так і в містах України”, – написав Головнокомандлувач ЗСУ в соцмережі.