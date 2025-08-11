Сирський доручив масштабувати використання роботизованих наземних комплексів для евакуації поранених

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив про необхідність масштабувати застосування наземних роботизованих комплексів (НРК) для евакуації поранених із поля бою.

Про це він повідомив за підсумками щомісячної наради з питань військової медицини та медичного забезпечення.

“Ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді”, – повідомив головком.

Сирський наголосив, що ситуацію можна покращити завдяки впровадженню нових технічних рішень, зокрема використанню безпілотних систем та НРК. Свої напрацювання у цій сфері під час наради представили військові Десантно-штурмових військ, зокрема 25 окремої повітрянодесантної бригади.

“Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги. Головна мета – збереження життя та здоров’я захисників України, які тримають на собі фронт”, – додав Сирський.