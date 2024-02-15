Суспільство

Сирському довіряє лише 40% українців, Залужному – 94% – опитування

15 Лютого 2024 14:10
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сирський, Залужний
Олександр Сирський / Telegram Сирського

Станом на лютий 2024 року головнокомандувачу Збройних сил Олександру Сирському висловили довіру 40% українців, найвищу довіру зберігає колишній головком Валерій Залужний – 94%.

Про це повідомляється в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року, передає УП.

За даними опитування, формально Сирському довіряють 40%, не довіряють – 21%, а 4% мають невизначене ставлення.

Соціологи при цьому вказують, що у грудні та лютому 48% і 35% респондентів з числа опитаних не знали нічого про Сирського. Відповідно, з тих, хто знав про нього, довіра до головнокомандувача вища.

Також серед 13 діячів у списку найбільше українців, або 94%, довіряють колишньому головнокомадувачу Валерію Залужному, не довіряють йому лише 5%.

Серед військового керівництва зросла довіра до очільника ГУР Кирила Буданова, з 60% у грудні 2023 року до 66% у лютому. Не довіряють йому лише 19% з числа опитаних.


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