Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків

Британське видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому йдеться, що Україна готується до російського наступу на Харківщині через посилення ударів по території області.

Про це виданню повідомило джерело близьке до ЗСУ. За його інформацією, посилити повітряні атаки РФ може напередодні 7 січня, а сухопутний наступ почати 15 січня.

Під час брифінгу 5 січня очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи матеріал ЗМІ, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

“Скупчення [військ] ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону — ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій. Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Об’єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку [на Півночі] — немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини”, — повідомив Синєгубов.

Водночас керівник обладміністрації розповів, що Росія не відмовилася від планів щодо окупації територій Харківської області.

“Ми розуміємо, що ворог від своїх намірів щодо можливого відбиття території, які він втратив під час звільнення восени 22 року, щодо міста Харкова, окупації можливої не відмовився. Маємо бути до цього готові”, — сказав Синєгубов.