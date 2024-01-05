ЗСУ готується до нового наступу РФ на Харківщині – The Telegraph

У Збройних силах України готуються до нового наступу Росії на Харківщині, за деякими даними ЗМІ, можлива дата початку наземного наступу – 15 січня.

Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела

Близьке до ЗСУ джерело видання стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього у четвер розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу в найближчі тижні. Пізно ввечері в середу джерело видання заявило: “Цілий день на військових об’єктах по всьому регіону велися бомбардування перед наступом”.

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак на цих вихідних, 7 січня.

Джерело The Telegraph вважає, що незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можлива дата початку якого – 15 січня.

Водночас, як наголошує видання, західні аналітики зазначають, що на лінії фронту мало що змінилося, вона залишилася в основному статичною, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.