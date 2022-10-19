Синєгубов розказав, на скільки Харківська область готова до зими

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, у Харкові вже подано тепло в лікарні та інші соціальні об’єкти. Коли середньодобова температура буде нижче +8, тепло подаватиметься до житлових будинків Харкова.

Він також зазначив, що все готово готова до подачі тепла в Чугуєві та Вовчанську. “В Чугуєві опалюємо районну лікарню, розраховуємо, що Чугуїв буде забезпечено теплопостачанням на 100%. У Вовчанську відновлено газопостачання, готові до роботи усі котельні, які за відсутності газу працюватимуть на альтернативному паливі”, – написав Синєгубов у Telegram.

Він також зауважив, що тривають роботи у Куп’янську та Ізюмі. “Ситуація з опаленням в цих містах складна, окупанти викрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру”, – підкреслив чиновник.

“Ми готові і до можливих нових ударів ворога. Вживаємо заходів, щоб захистити підстанції та трансформатори. Напрацьована аварійна схема на випадок відключення окремих котелень. Закупили усе необхідне на випадок аварій для тимчасових обігрівів.

Це буде складна зима, але працюємо 24/7, щоб максимально забезпечити людей теплом”, – заявив Синєгубов.