Суспільство

Синєгубов повідомив, коли відновлять теплопостачання

31 Жовтня 2022 20:43
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тепло, електропостачання

У Харкові через ранкові ракетні удари ворога та пошкодження критичної інфраструктури було знеструмлено близько 50 тисяч споживачів, по області – біля 90 тисяч.

Про це в ефірі національного телемарафона повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок проблем з електропостачанням виникли і проблеми з водо- та теплопостачанням. Хоч і зі зниженим тиском, але робимо все можливе, щоб вода таки подавалася жителям”, – додав він.

За словами Синєгубова, через низьку напругу котельні, які вже подавали теплопостачання в Харкові та Чугуєві, після стабілізації одразу відновлять роботи.

“Енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла. Дякуємо фахівцям за безперервну цілодобову роботу!” – зазначив він.


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