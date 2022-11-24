Економіка

Синєгубов пообіцяв світло найближчим часом

24 Листопада 2022 09:21
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електроенергія, хова

Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що в м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

В с. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.


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