Синєгубов пообіцяв світло найближчим часом

Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що в м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.

В с. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.