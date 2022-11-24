Синєгубов пообіцяв світло найближчим часом

Через аварійні відключення на Харківщині залишаються проблеми з електропостачанням. Фахівці продовжують роботи з відновлення електромереж. Найближчим часом світло має з’явитися у більшості споживачів області.
Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він також повідомив, що в м. Куп’янськ та смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілів, що окупанти здійснили вчора вдень, пошкоджені житлові будинки, сталися пожежі.
В с. Мороховець Харківського району внаслідок російського обстрілу осколкове поранення отримав 52-річний чоловік.
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