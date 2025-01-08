Суспільство

Синоптики повідомили, де завтра буде до 15° тепла: прогноз від Укргідрометцентру
8 Січня 2025 21:55
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Море в Одесі / Фото: "Головне в Україні"
Море в Одесі / Фото: "Головне в Україні"

Завтра, 9 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Найхолодніше буде на Київщині, Чернігівщині та Сумщині, найтепліше – в Криму.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня

У четвер, 9 січня, вночі у західних та північних областях України очікується невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг. Вдень на крайньому заході країни – невеликий дощ, на решті території – без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. У Карпатах місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі -1…+4 °C, у південних, східних областях та на Закарпатті +3…+8 °C, вдень +7…+12 °C, на півдні Одещини та в Криму до +15 °C, на півночі та північному сході країни +2…+7°C.

Погода у Києві та області 9 січня

На Київщині завтра буде хмарно з проясненнями, вночі у столиці невеликий, по області – місцями помірний дощ та мокрий сніг, вдень без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі -1…+4 °C, вдень +2…+7 °C. У Києві вночі 0…+2 °C, вдень +3…+5 °C.

Погодна карта України на 9 січня / Фото: Укргідрометцентр

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