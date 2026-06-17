        Суспільство

        В Україні 18 червня дощитиме на півдні та сході, температура сягне +25°

        Віктор Алєксєєв
        17 Червня 2026 22:01
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        Злинка Однорічна. Рівне / Фото: Facebook Олександр Васильович
        Злинка Однорічна. Рівне / Фото: Facebook Олександр Васильович

        У четвер, 18 червня, в Україні очікується мінлива хмарність. У південних, східних областях, а також уночі в більшості центральних регіонів пройдуть помірні дощі.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        На північному сході країни вдень місцями прогнозують невеликі короткочасні дощі та грози. Водночас у решті областей істотних опадів не очікується.

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        Синоптики зазначають, що вночі в окремих районах Одеської та Миколаївської областей можливі значні дощі.

        Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а на півдні та південному сході — від 15 до 19 градусів. Удень повітря прогріється до 20–25 градусів.

        У Київській області та столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів.

        Температура на Київщині вночі становитиме 9–14 градусів, удень — 20–25 градусів тепла. У Києві вночі очікується 11–13 градусів, удень — 21–23 градуси.


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