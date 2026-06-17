У Сумах після атаки РФ спалахнула велика пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури

У Сумах рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла після чергової російської атаки по об’єкту цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, внаслідок удару об’єкт зазнав значних руйнувань. Також виникла масштабна пожежа, під час якої горіли транспортні засоби.

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Ліквідація наслідків російської атаки у Сумах / Фото: ДСНС України

У ДСНС зазначили, що пожежне навантаження було надзвичайно високим, що суттєво ускладнювало проведення робіт із ліквідації наслідків атаки.

Під час гасіння пожежі російські війська завдали повторного удару по тій самій локації.

Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. У ДСНС повідомили, що внаслідок повторної атаки особовий склад не постраждав.