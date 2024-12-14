Сили спецоперацій ЗСУ вразили нафтотермінал у Орловській області рф

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) “Стальной конь” у передмісті Орла, що в Орловській області рф.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки на одному з найбільших терміналів нафтопродуктів у регіоні спалахнула потужна пожежа.

Станція “Стальной конь” є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи постачання нафтопродуктів для армії рф.

Інформація про результати бойової роботи наразі уточнюється.