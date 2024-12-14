Суспільство

Сили спецоперацій ЗСУ вразили нафтотермінал у Орловській області рф
14 Грудня 2024 10:44
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генштаб
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на Орловщині / Колаж Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) “Стальной конь” у передмісті Орла, що в Орловській області рф.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки на одному з найбільших терміналів нафтопродуктів у регіоні спалахнула потужна пожежа.

Станція “Стальной конь” є важливим елементом російського військово-промислового комплексу, забезпечуючи постачання нафтопродуктів для армії рф.

Інформація про результати бойової роботи наразі уточнюється.


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