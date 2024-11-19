Сили ППО знищили 51 ворожий дрон

У ніч на 19 листопада росія здійснила атаку на Україну, використовуючи 87 ударних безпілотників “Shahed” та дрони невстановленого типу. Збройним силам України вдалося збити 51 дрон, ще 30 були втрачені локаційно, а полювання на один безпілотник триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ворожого дрона в областях: Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській.

Через активну протидію 30 дронів втрачено локаційно в різних регіонах. На цей час триває робота щодо одного безпілотника в повітряному просторі України.”

Зазначено, що запуск дронів відбувався з районів російських міст Курськ і Орел, а також із тимчасово окупованого Криму.

Атаку відбивали за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.