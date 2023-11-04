Сили ППО знищили 3 “Іскандера”

Сьогодні увечері ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
Яке повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».
Сьогодні увечері ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
Яке повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».
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