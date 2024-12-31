Сили ППО збили 16 дронів і 6 ракет

У ніч на 31 грудня, відбиваючи комбіновану атаку росіян, українська протиповітряна оборона знищила 6 ворожих ракет і 16 дронів, а ще 24 безпілотники не досягли своїх цілей. Водночас зафіксовані влучання балістичних ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили України у соцмережах.
З 20:30 30 грудня ворог використав 61 засіб повітряного нападу:
- 6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ.
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”, запущену з МіГ-31К у повітряному просторі Тульської області.
- 6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації над Бєлгородською областю.
- 8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 у повітряному просторі Тульської області.
- 40 ударних безпілотників типу Shahed та імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ і Міллерово (РФ).
У результаті бойових дій підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”.
- 5 керованих авіаційних ракет Х-69.
- 16 ударних безпілотників типу Shahed.
- 24 безпілотники-імітатори, які були локалізовані без негативних наслідків.
Зафіксовані влучання балістичних ракет на території Сумщини та Київщини.
“Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх близьких!”