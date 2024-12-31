Сили ППО збили 16 дронів і 6 ракет

У ніч на 31 грудня, відбиваючи комбіновану атаку росіян, українська протиповітряна оборона знищила 6 ворожих ракет і 16 дронів, а ще 24 безпілотники не досягли своїх цілей. Водночас зафіксовані влучання балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили України у соцмережах.

З 20:30 30 грудня ворог використав 61 засіб повітряного нападу:

6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ.

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”, запущену з МіГ-31К у повітряному просторі Тульської області.

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації над Бєлгородською областю.

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 у повітряному просторі Тульської області.

40 ударних безпілотників типу Shahed та імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ і Міллерово (РФ).

У результаті бойових дій підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”.

5 керованих авіаційних ракет Х-69.

16 ударних безпілотників типу Shahed.

24 безпілотники-імітатори, які були локалізовані без негативних наслідків.

Зафіксовані влучання балістичних ракет на території Сумщини та Київщини.

“Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх близьких!”