Сили ППО вночі знешкодили 88 зі 140 російських дронів

У ніч на 18 серпня Росія атакувала Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер-М, а також 140 БпЛА. Сили ППО знешкодили 88 російських дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.