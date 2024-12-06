Суспільство

Сили ППО вночі збили понад десять ворожих БПЛА, що атакували столицю – КМВА
6 Грудня 2024 07:40
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дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч проти 6 грудня сили оборони успішно знищили понад десять російських безпілотників, які становили загрозу для Києва. В одному з районів міста зафіксовано падіння уламків дронів.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Зазначається, що російські дрони атакували столицю хвилями, здебільшого поодиноко, і з різних напрямків. Упродовж ночі повітряну тривогу в Києві оголошували двічі, загалом вона тривала чотири години.

“Завдяки силам та засобам Сил оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву”, — зазначили в КМВА.

Попередньо повідомляється, що уламки безпілотників впали в одному з районів столиці. Внаслідок цього не зафіксовано серйозних руйнувань чи постраждалих.


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