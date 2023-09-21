Сили оборони знищили вузол зв’язку окупантів в Оленівці

В окупованій Оленівці на Донеччині знешкодили вузол зв’язку ворога.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на коментар мобільного оператора “Фєнікс”, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Російські ЗМІ із посиланням на мобільного оператора повідомляють, що внаслідок обстрілу селища Оленівка на півдні окупованої Донеччини знищено вузол зв’язку. Окупанти жаліються, що “без зв’язку залишаються сотні абонентів”.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також заявляє, що вузол знешкоджено, та публікує фото.