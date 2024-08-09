Сили оборони завдали удару по ворожому гелікоптеру

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ уразили ще один ворожий гелікоптер FPV-дроном у Курській області РФ.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

“Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу”, – йдеться у повідомленні.

За словами Стерненка, гелікоптер був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці.

Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома, він перестав працювати у вказаному районі.