Суспільство

Сили оборони завдали удару по ворожому гелікоптеру
9 Серпня 2024 12:30
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рф, сбу
Ілюстративне фото / рос.ЗМІ

Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ уразили ще один ворожий гелікоптер FPV-дроном у Курській області РФ.

Про це повідомив блогер і волонтер Сергій Стерненко.

“Воїни підрозділу М2 Центру спеціальних операцій СБУ на Курщині змогли вдарити  FPV-дроном по ще одному російському гвинтокрилу”, – йдеться у повідомленні.

За словами Стерненка, гелікоптер був уражений FPV-дроном, на який донатили самі українці.

Український БПЛА вдарив гелікоптер Мі-8 у хвостову частину. Подальша доля гелікоптера невідома,  він перестав працювати у вказаному районі.


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