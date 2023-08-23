Сили оборони знищили 480 окупантів і 23 ворожі артсистеми, – Генштаб

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 258 820 російських військових, зокрема 480 — лише за вчора, 22 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за весь час повномасштабної війни росіяни втратили в Україні: