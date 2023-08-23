Суспільство

Сили оборони знищили 480 окупантів і 23 ворожі артсистеми, – Генштаб

23 Серпня 2023 08:11
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війна

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 258 820 російських військових, зокрема 480 — лише за вчора, 22 серпня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за весь час повномасштабної війни росіяни втратили в Україні:

  • танки — 4373 (+11 за вчора);
  • бойові броньовані машини — 8488 (+12);
  • артилерійські системи — 5318 (+23);
  • реактивні системи залпового вогню — 722 (+1);
  • засоби протиповітряної оборони — 491;
  • літаки — 315;
  • гелікоптери — 316;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12);
  • крилаті ракети — 1406;
  • кораблі і катери — 18;
  • автомобільна техніка й автоцистерни — 7745 (+23);
  • спеціальна техніка — 800 (+3).

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