Сили оборони знищили 480 окупантів і 23 ворожі артсистеми, – Генштаб

Збройні сили України за час повномасштабної війни знищили вже 258 820 російських військових, зокрема 480 — лише за вчора, 22 серпня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, за весь час повномасштабної війни росіяни втратили в Україні:
- танки — 4373 (+11 за вчора);
- бойові броньовані машини — 8488 (+12);
- артилерійські системи — 5318 (+23);
- реактивні системи залпового вогню — 722 (+1);
- засоби протиповітряної оборони — 491;
- літаки — 315;
- гелікоптери — 316;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4324 (+12);
- крилаті ракети — 1406;
- кораблі і катери — 18;
- автомобільна техніка й автоцистерни — 7745 (+23);
- спеціальна техніка — 800 (+3).