Суспільство

Сили оборони знищили 17 з 24 ворожих дронів

8 Квітня 2024 07:10
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дрони
Іранський дрон / Getty Images

В ніч на 8 квітня сили ППО знищили 17 з 24 ворожих БПЛА.

Про це повідомляє ранкове зведення Генштабу.

“Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено”.

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.


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