Сили оборони знешкодили 27 ракет та 315 ворожих БПЛА

У ніч на 20 січня (з 19:00 19 січня) противник атакував однією протикорабельною ракетою “Циркон”, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів, близько 250 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київщина.

Реклама

Реклама

“За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється”, йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.