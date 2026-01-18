Сили оборони знешкодили 167 повітряних цілей ворога

У ніч на 18 січня (з 18:30 17 січня) противник атакував 201 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 120 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.