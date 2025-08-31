        Політика

        Сили оборони знешкодили 126 БПЛА з 142, що атаковали Україну цієї ночі

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 09:44
        Вибух ударного БпЛА Герань-2, після ураження, в безпосередній близькості до літака-перехоплювача Як-52 / Фото з X @NHunter007
        У ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Як повідомлялося, сьогодні вночі Чорноморське в Одеській області зазнав масштабної атаки БПЛА – на місто було пущено близько 50 ударних дронів.


