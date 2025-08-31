Сили оборони знешкодили 126 БПЛА з 142, що атаковали Україну цієї ночі

У ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні вночі Чорноморське в Одеській області зазнав масштабної атаки БПЛА – на місто було пущено близько 50 ударних дронів.