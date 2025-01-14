Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах РФ

В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині РФ. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал” в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару.

“Займання успішно відновлено підрозділами Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки”, – зазначили військові.

Saratov debris situation update pic.twitter.com/kH5IrTFZjD — IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 14, 2025

Також, уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо – стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ.

“Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет “Х-59”. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси – “Тор” та “Бук”, – додали у Генштабі.

What ru worms air defense doing pic.twitter.com/N0ihEWBysX — IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 13, 2025

До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Служби безпеки України, Повітряних Сил ЗС України, а також Головного управління розвідки Міноборони.

Окрім цього, підрозділами Головного управління розвідки та Служби безпеки України уражено стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ – Саратовський нафтопереробний завод та завод “Казаньоргсинтез”. На обох об’єктах зайнялась пожежа.