Сили оборони збили ще два російських літака

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3286 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8) од,
- артилерійських систем – 2299 (+9) од,
- РСЗВ – 466 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
- літаків – 298 (+2) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 218 (+1).
Дані уточнюються.
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