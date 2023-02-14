Політика

Сили оборони збили ще два російських літака Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3286 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8) од,

артилерійських систем – 2299 (+9) од,

РСЗВ – 466 (+1) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 298 (+2) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 218 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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