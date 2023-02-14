Політика

Сили оборони збили ще два російських літака

14 Лютого 2023 08:12
43
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 139080 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3286 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6500 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2299 (+9) од,
  • РСЗВ – 466 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 298 (+2) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2011 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5155 (+5) од,
  • спеціальна техніка ‒ 218 (+1).

Дані уточнюються.


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