Політика

Сили оборони збили російський Су-25
5 Жовтня 2024 12:33
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втрати ворога
Фрагмент сбитого літака / Скріншот відео

Сьогодні вранці в районі Костянтинівки на Донецькому фронті Сили оборони збили російський Су-25. Про це повідомляють українські мілблогери. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема.

Літак розбився на підконтрольній українським військам території.


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