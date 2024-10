Сьогодні вранці в районі Костянтинівки на Донецькому фронті Сили оборони збили російський Су-25. Про це повідомляють українські мілблогери. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема.

Video from the crash site of a Russian Su-25 which was downed this morning in the Kontantynivka area, Donetsk front. Aircraft crashed on the territory controlled by Ukrainian forces. https://t.co/BGKwfcYN8e pic.twitter.com/1NqokzEufB