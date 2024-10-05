Сьогодні вранці в районі Костянтинівки на Донецькому фронті Сили оборони збили російський Су-25. Про це повідомляють українські мілблогери. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що нема.
Video from the crash site of a Russian Su-25 which was downed this morning in the Kontantynivka area, Donetsk front. Aircraft crashed on the territory controlled by Ukrainian forces. https://t.co/BGKwfcYN8e pic.twitter.com/1NqokzEufB— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 5, 2024
Літак розбився на підконтрольній українським військам території.