Політика

Сили оборони збили понад 40 БПЛА та чотири ракети
19 Жовтня 2024 13:13
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Українська мобільна вогнева група збиває російські повітряні цілі в нічному небі над Україною / Фото 126-та окрема бригада ЗСУ

У ніч на 19 жовтня 2024 року (із 21.00 18 жовтня) російські окупанти завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“Станом на 12.00 в результаті протиповітряного бою збито 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також на цю годину є підтвердження про збиття 42 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними ПС ЗСУ, 46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Кілька ворожих БпЛА – ще в повітряному просторі України.


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Сили оборони збили понад 40 БПЛА та чотири ракети
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