Сили оборони збили черговий ворожий літак Су-25

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба ЗСУ.

Російський агресор зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, наші воїни відбили понад 60 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині.

ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них – Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них – Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

Російська федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, що дається взнаки. Відомо, що міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

Нещодавно у інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації «ПВК вагнер» із таким собі «запрошенням» до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.