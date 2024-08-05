Суспільство

Сили оборони збили 24 “Шахеди” над Україною вночі
5 Серпня 2024 08:44
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дрони, ппо
Дрон / Reuters

Окупанти атакували Україну 24-ма ударними БпЛА типу “Shahed” у ніч на 5 серпня, вони всі були знищені силами ППО. 

Про це повідомляють Повітряні сили.

“У ніч на 5 серпня 2024 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу “Shahed” із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони”.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил.

“Шахеди” було збито у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.


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Сили оборони збили 24 “Шахеди” над Україною вночі
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