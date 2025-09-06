Сили оборони: Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях

Нова ділянка євроколії в Україні: Ужгород зʼєднався залізницею з Братиславою, Будапештом і Віднем

У Києві розпочалася акція протесту проти посилення покарання для військових

Зеленський приїхав на знищений ракетами американський завод Flex у Мукачеві: які перспективи в підприємства

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 68 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Декілька ворожих БпЛА – в повітрі, атака триває!”, – йдеться у повідомленні

У ніч на 6 вересня (із 18.00 5 вересня) противник атакував 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.