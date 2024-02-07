Суспільство

Сили оборони за добу знищили майже 900 окупантів

7 Лютого 2024 08:23
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війна
Армійські сухі пайки РФ / Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні за минулу добу ліквідували 890 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 391 тисячу військових.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на середу, 7 лютого, втрати РФ становлять:

  • особового складу — близько 391 470 (+890) осіб,
  • танків — 6372 (+7) од,
  • бойових броньованих машин — 11 879 (+22) од,
  • артилерійських систем — 9387 (+20) од,
  • РСЗВ — 980 (+1) од,
  • засоби ППО — 665 (+0) од,
  • літаків — 332 (+0) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7177 (+4),
  • крилаті ракети — 1849 (+1),
  • кораблі /катери — 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12486 (+33) од,
  • спеціальна техніка — 1497 (+1)

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