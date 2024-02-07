Сили оборони за добу знищили майже 900 окупантів

В Україні за минулу добу ліквідували 890 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення перевищили 391 тисячу військових.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на середу, 7 лютого, втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 391 470 (+890) осіб,
- танків — 6372 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 11 879 (+22) од,
- артилерійських систем — 9387 (+20) од,
- РСЗВ — 980 (+1) од,
- засоби ППО — 665 (+0) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7177 (+4),
- крилаті ракети — 1849 (+1),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12486 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1497 (+1)