Суспільство

Сили оборони за добу знищили 58 артсистем ворога, – Генштаб

15 Листопада 2023 08:17
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війна

Станом на ранок 15 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 314 290 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.

З техніки росіяни втратили:

  • танків — 5377 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 10104 (+18) од,
  • артилерійських систем — 7647 (+58) од,
  • РСЗВ — 884 (+2) од,
  • засоби ППО — 582 (+2) од,
  • літаків — 323 (+1) од,
  • гелікоптерів — 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5675 (+26),
  • крилаті ракети — 1562 (+1),
  • кораблі /катери — 22 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10020 (+47) од,
  • спеціальна техніка — 1083 (+2)

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