Сили оборони за добу знищили 58 артсистем ворога, – Генштаб

Станом на ранок 15 листопада загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого становлять близько 314 290 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 820 військових.
З техніки росіяни втратили:
- танків — 5377 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 10104 (+18) од,
- артилерійських систем — 7647 (+58) од,
- РСЗВ — 884 (+2) од,
- засоби ППО — 582 (+2) од,
- літаків — 323 (+1) од,
- гелікоптерів — 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5675 (+26),
- крилаті ракети — 1562 (+1),
- кораблі /катери — 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 10020 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1083 (+2)