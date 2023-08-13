Сили оборони за добу знищили 560 окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 13.08.23 вони орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4298 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
- артилерійських систем – 5072 (+19) од,
- РСЗВ – 713 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 477 (+5) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
- спеціальна техніка ‒ 760 (+1).
“Цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів – це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби!” – йдеться у повідомленні.
Учора у зведенні щодо втрат окупантів у графі “крилаті ракети” стояла цифра 1378.