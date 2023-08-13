Політика

Сили оборони за добу знищили 560 окупантів

13 Серпня 2023 08:30
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втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 13.08.23 вони орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253850 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4298 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5072 (+19) од,
  • РСЗВ – 713 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 477 (+5) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1379 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20) од,
  • спеціальна техніка ‒ 760 (+1).

“Цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів – це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби!” – йдеться у повідомленні.

Учора у зведенні щодо втрат окупантів у графі “крилаті ракети” стояла цифра 1378.


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