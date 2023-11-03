Суспільство

Сили оборони за добу знищили 24 танки росіян

3 Листопада 2023 08:09
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війна

Втрати Росії у війні в Україні на п’ятницю, 3 листопада, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 303270 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5265 (+24) од,
  • бойових броньованих машин – 9901 (+24) од,
  • артилерійських систем – 7328 (+36) од,
  • РСЗВ – 854 (+4) од,
  • засоби ППО – 566 од,
  • літаків – 322 од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7),
  • крилаті ракети – 1551 (+2) од,
  • кораблі /катери – 20 од,
  • підводні човни – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9691(+33) од,
  • спеціальна техніка – 1034 (+2).

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