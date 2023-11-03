Сили оборони за добу знищили 24 танки росіян

Втрати Росії у війні в Україні на п’ятницю, 3 листопада, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 303270 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 303270 (+850) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 5265 (+24) од,
- бойових броньованих машин – 9901 (+24) од,
- артилерійських систем – 7328 (+36) од,
- РСЗВ – 854 (+4) од,
- засоби ППО – 566 од,
- літаків – 322 од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7),
- крилаті ракети – 1551 (+2) од,
- кораблі /катери – 20 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9691(+33) од,
- спеціальна техніка – 1034 (+2).