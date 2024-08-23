Сили оборони витискають росіян із Харківщини, – Зеленський

Сили оборони України поступово витісняють російських окупантів з Харківської області.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому звернені після розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

“Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну”, – зазначив президент.

Також Зеленський нагадав, що сьогодні, 23 серпня, відзначається День міста Харкова.

“Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину”, – додав президент.