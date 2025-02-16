Суспільство

Сили оборони вибили росіян з села Піщане на Покровському напрямку
16 Лютого 2025 13:05
читать на русском →
Село Піщане поблизу Покровська / Мапа DeepState
Село Піщане поблизу Покровська / Мапа DeepState

Українські військові вибили росіян з села Піщане на Покровському напрямку. Про це в ефірі каналу “Київ24” повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Піщане розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. Трегубов також додав, що українські війська вдалося потіснити росіян у кількох інших населених пунктах.

“Ми зазвичай не любимо говорити про таке, тому що ситуація змінна. І буває так, що ти скажеш, а ситуація зміниться вже наступного дня, але, схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна дуже сказати, певний перелам все ж таки відбувся”, — сказав Трегубов.

Аналітичний проєкт DeepState 11 лютого повідомляв, що Сили оборони України відновили положення у Піщаному.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
16 Лютого 2025 15:06

За три дні 28-ма бригада отримала сотні заявок по проєкту “Контракт 18-24”
16 Лютого 2025 14:46

За тиждень українська ППО знищила понад 850 цілей
16 Лютого 2025 13:56

У Миколаєві внаслідок ударів по ТЕС десятки тисяч людей залишились без опалення
16 Лютого 2025 13:05

Сили оборони вибили росіян з села Піщане на Покровському напрямку
16 Лютого 2025 12:18

У межах чеської ініціативи Україна отримала 1,6 млн боєприпасів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки