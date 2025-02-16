Сили оборони вибили росіян з села Піщане на Покровському напрямку

Українські військові вибили росіян з села Піщане на Покровському напрямку. Про це в ефірі каналу “Київ24” повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

Піщане розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. Трегубов також додав, що українські війська вдалося потіснити росіян у кількох інших населених пунктах.

“Ми зазвичай не любимо говорити про таке, тому що ситуація змінна. І буває так, що ти скажеш, а ситуація зміниться вже наступного дня, але, схоже, що саме на Покровському напрямку, обережно можна дуже сказати, певний перелам все ж таки відбувся”, — сказав Трегубов.

Аналітичний проєкт DeepState 11 лютого повідомляв, що Сили оборони України відновили положення у Піщаному.