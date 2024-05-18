Політика

Сили оборони втратили ще одно село біля Вовчанська

18 Травня 2024 19:03
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Вовчанськ
Панорама Вовчанська / Фото із соцмереж

Ворог намагається обійти місто Вовчанськ Харківської області з південного заходу. Про це свідчить оновлення мапи DeepState у неділю, 18 травня 2024 року.

“Ворог зайняв Бугруватку”, – зазначає ТГ-канал проєкту.

Село Бугруватка розташоване на південний захід від Вовчанська.

У самому місті, нагадаємо, просування ворога зупинено. Точаться бої. Наразі росіяни контролюють промзону, що знаходиться у північній частині Вовчанська, й намагаються звідти продовжувати штурмові дії.

Також місто перебуває під постійним вогнем російської артилерії та авіації.

Поруч із Бугруваткою є село Стариця. Вдень 18 травня пресслужба міноборони РФ заявила про нібито перехід села під контроль окупантів.


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