Сили оборони втратили ще одно село біля Вовчанська

Ворог намагається обійти місто Вовчанськ Харківської області з південного заходу. Про це свідчить оновлення мапи DeepState у неділю, 18 травня 2024 року.

“Ворог зайняв Бугруватку”, – зазначає ТГ-канал проєкту.

Село Бугруватка розташоване на південний захід від Вовчанська.

У самому місті, нагадаємо, просування ворога зупинено. Точаться бої. Наразі росіяни контролюють промзону, що знаходиться у північній частині Вовчанська, й намагаються звідти продовжувати штурмові дії.

Також місто перебуває під постійним вогнем російської артилерії та авіації.

Поруч із Бугруваткою є село Стариця. Вдень 18 травня пресслужба міноборони РФ заявила про нібито перехід села під контроль окупантів.