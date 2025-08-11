Сили оборони відбили 137 російських штурмів: Генштаб назвав три найгарячіші напрямки

Розпочалася 1265 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 31 липня по 1 серпня зафіксовано 137 боєзіткнень. На Покровському напрямку відбулося 42 бої, на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 33 атаки, на Лиманському напрямку відбито 19 штурмів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Реклама

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе.

Окупанти завдавали авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Великомихайлівка, Тихе Дніпропетровської області;

Новомиколаївка, Новоданилівка, Юльївка, Запоріжжя Запорізької області;

Козацьке Херсонської області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки противника. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 20 керованих бомб, здійснив 293 обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Радьківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка, Торське та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили п’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити ЗСУ поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень, агресор намагався просуватись у районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Никанорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове, Дачне та Федорівка.

Новопавлівський, Придніпровський, Оріхівський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Філія, Маліївка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві атаки у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського та у напрямку Малої Токмачки, українські захисники відбили чотири наступальні дії.

На Придніпровському напрямку агресор провів чотири марні спроби наступу на позиції українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.