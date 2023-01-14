Новини

​​Сили оборони вдарили по скупченню росіян у Мелітополі, Бердянську та Токмаку — Федоров

14 Січня 2023 17:51
24
мелітополь, вибухи

Сили оборони продовжують ліквідовувати позиції російсько-окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Так, бійці вдарили по скупченню ворога у трьох тимчасово окупованих населених пунктах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні о 4 ранку пролунало 2 гучних вибухи у Мелітополі. Одразу після бавовни рашисти почали метушню у східній частині міста. За попередніми даними «постраждала» військова база окупантів на одному із захоплених заводів.

“Рано вранці вибухало в районі розташування орків у Бердянську. А вчора ввечері у повітря злетіло авто одного з місцевих топ-гауляйтерів. Вночі ліквідовано пункт дислокації орків у Токмаку. Тож просмаження русні на Запоріжчині триває. Збираємо деталі щодо втрат окупантів, поки рашисти збирають докупи ліквідованих військових і обвуглену техніку”, – розповів Федоров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Січня 2023 16:49
77

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, під завалами люди (оновлено)
14 Січня 2023 18:23
3

На територію Молдови після обстрілу РФ втретє впали уламки ракети
14 Січня 2023 14:44
56

Через атаку росіян в Україні вводять екстрені та аварійні відключення світла
14 Січня 2023 13:45
144

ЗСУ показали унікальні кадри захоплення ворожих позицій біля Бахмута
14 Січня 2023 12:18
141

Британська розвідка назвала мету виведення кораблів РФ з Новоросійська
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки