​​Сили оборони вдарили по скупченню росіян у Мелітополі, Бердянську та Токмаку — Федоров

Сили оборони продовжують ліквідовувати позиції російсько-окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Так, бійці вдарили по скупченню ворога у трьох тимчасово окупованих населених пунктах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Сьогодні о 4 ранку пролунало 2 гучних вибухи у Мелітополі. Одразу після бавовни рашисти почали метушню у східній частині міста. За попередніми даними «постраждала» військова база окупантів на одному із захоплених заводів.

“Рано вранці вибухало в районі розташування орків у Бердянську. А вчора ввечері у повітря злетіло авто одного з місцевих топ-гауляйтерів. Вночі ліквідовано пункт дислокації орків у Токмаку. Тож просмаження русні на Запоріжчині триває. Збираємо деталі щодо втрат окупантів, поки рашисти збирають докупи ліквідованих військових і обвуглену техніку”, – розповів Федоров.