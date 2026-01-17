        Суспільство

        Сили оборони уразили російське ППО в Криму та склад дронів на Донеччині – Генштаб

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 15:30
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

        Підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти протиповітряної оборони противника на території тимчасово окупованого Криму, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

        Зокрема, в районі Євпаторії було уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», а в районі Хуторка — зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

        Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів противника.

        Реклама
        Реклама

        Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини