Зеленський почав контакти з потенційними суперниками на тлі розмов про вибори – Bloomberg

Сили оборони уразили російське ППО в Криму та склад дронів на Донеччині – Генштаб

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів противника.

Зокрема, в районі Євпаторії було уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», а в районі Хуторка — зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».