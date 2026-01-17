Сили оборони уразили російське ППО в Криму та склад дронів на Донеччині – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти протиповітряної оборони противника на території тимчасово окупованого Криму, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Зокрема, в районі Євпаторії було уражено радіолокаційну станцію «Небо-У», а в районі Хуторка — зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».
Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Донецька, уражено місце зберігання та підготовки до застосування безпілотних літальних апаратів противника.
Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.