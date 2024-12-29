Сили оборони України відбили понад 100 атак ворога з початку доби

Російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб української території. Однак, за повідомленням Генерального штабу станом на 16:00, сили оборони України стримують ворога, завдаючи йому значних втрат.

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 133.

Прикордонні області під обстрілами

Російська армія продовжує обстріли прикордонних районів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Внаслідок артилерійських атак постраждали населені пункти Тимофіївка, Бачівськ, Сеньківка, Берилівка та Олександрівка.

Харківський напрямок

На цьому напрямку окупанти штурмували позиції ЗСУ в районі Гатища. На Куп’янському напрямку українські військові відбили шість атак поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Одне зіткнення триває.

Лиманський напрямок

Ворог атакував у районах Греківки, Зелений Гай, Платонівка, Макіївка, Терни та Білогорівка. Українські воїни відбили 15 атак, шість боїв тривають. Також ворог завдав авіаудару по Сергіївці.

Краматорський і Торецький напрямки

На Краматорському напрямку тривають дві атаки окупантів поблизу Часового Яру, на Торецькому – два бої в районах Щербинівки та Торецька.

Покровський напрямок

Окупанти здійснили 26 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Солоного та інших населених пунктів. Сили оборони відбили 22 атаки, завдавши ворогу значних втрат.

Курахівський та Времівський напрямки

На Курахівському напрямку зафіксовано 16 атак ворога, чотири зіткнення тривають. На Времівському напрямку окупанти здійснили 17 атак і завдали авіаударів по Запорізькому, Розливу та Комару, скинувши дев’ять керованих бомб.

Інші напрямки

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних дій ворог не проводив.

Курщина

На цьому напрямку українські військові відбили 16 атак і протистоять ворогу у 19 активних зіткненнях. Окупанти також здійснили 152 артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують тримати оборону та ефективно знищувати ворожу техніку і живу силу.