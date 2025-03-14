Суспільство

Сили оборони України ліквідували комбата російської бригади “Пятнашка”
14 Березня 2025 14:53
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Іван Крутіков / Фото з соцмереж
Іван Крутіков / Фото з соцмереж

На Курщині ліквідували командира штурмового батальйону “Курские витязи” Івана Крутікова. Про це повідомив депутат Курської обласної думи Дмитро Гулієв.

33-річний Крутіков, відомий за позивним “07”, був знищений у стрілецькому бою 12 березня разом із двома іншими російськими військовими.

“Під час визволення Суджі вчора в стрілецькому бою загинув мій брат і друг, командир штурмового батальйону “Курские витязи” Іван Крутіков”, — написав Гулієв у соцмережах.

Крутіков очолював батальйон “Курские витязи”, створений у вересні 2024 року в складі інтернаціональної бригади “Пятнашка”, відомої своєю участю у війні на сході України з 2014 року.

До початку бойових дій у Курській області Крутіков керував боксерським клубом “Витязь” у Курську, але з початком війни приєднався до збройного формування разом з іншими тренерами.


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