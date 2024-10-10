Сили оборони повідомили про знищення 41 ворожого ударного дрона

Станом на ранок сили ППО збили 41 “шахед” у десяти областях.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

З даними Повітряних Сил, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 09.10 по 10.00 10.10) російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід понад півсотні засобів повітряного нападу росіян:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 41 БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях.

14 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

“Станом на 11.00 бойова робота триває! Декілька БпЛА (імовірно ударні) – в повітряному просторі України. Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні”, — йдеться у повідомленні.

В результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.