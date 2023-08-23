Суспільство

Сили оборони підбили російський літак поблизу Зміїного

23 Серпня 2023 15:50
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гур

Днями Сили безпеки й оборони України завдали удару по російському літаку над Чорним морем, коли той намагався знищити український катер поблизу острова Зміїний, – літак окупантів зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. У територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих “вишок Бойка”, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів”.

Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України.

Однак він отримав відповідь.

“Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером “Москва” – жодної шкоди українським військовим завдано не було.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому”.


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