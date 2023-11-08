Техно

Сили оборони отримали більше 900 дронів в рамках проєкту “Армія дронів”

8 Листопада 2023 15:42
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Армія дронів

Силам оборони України передали нову партію безпілотників у межах проєкту “Армія дронів”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У новій партії українським військовим було передано більше 900 безпілотників різного призначення.

“У партії вже відомі вам Мавіки, Вампіри та Avenger, які встигли добре показати себе на фронті. Також передаємо сотні дронів, про які наразі розповідати не варто“, — повідомив керівник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що велика частина безпілотників була виготовлена в Україні. Це ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-камікадзе та бомбардувальники.


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